Сенатор Вэнс отказался слушать «нытье об Украине»

Блогер Чарльз Джонсон заявил, что сенатор от штата Огайо и кандидат в вице-президенты от Дональда Трампа Джей-Ди Вэнс не брал трубку, когда ему звонили политики с Украины, желающие поговорить по поводу помощи ВСУ. Об этом сообщает Washington Post.

По словам Джонсона, украинские политики стали звонить Вэнсу после того, как республиканцы в палате представителей заблокировали отправку дополнительной военной помощи Киеву. Как утверждает блогер, к нему попали переписки Вэнса, в которых тот признается в том, что умышленно не отвечал на звонки с Украины.

«Я даже не принимал звонки с Украины. Двое очень высокопоставленных чиновников связывались со мной. Глава их разведки. Глава их ВВС. Ныли об F-16», — приводятся слова Вэнса из слитой переписки.

При этом издание отмечает, что блогер Чарльз Джонсон знаменит тем, что продвигает теории заговоров. В свою очередь, представитель сенатора заявил, что Вэнс и Джонсон никогда не были близки. По его словам, блогер часто присылал политику сообщения, но последний практически всегда их игнорировал.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назначил Вэнса кандидатом в вице-президенты.