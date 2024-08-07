В продуктах в США обнаружили опасный химикат

Исследователи обнаружили во многих продуктах питания в США, особенно в тех, которые покупают для маленьких детей, опасное химическое вещество перхлорат, используемое в ракетном топливе и фейерверках. Об этом пишет журнал Consumer Reports.

По данным журнала, потребление перхлората может привести к повреждению мозга у зародышей, негативно влияет на щитовидную железу у взрослых.

Специалисты обнаружили это вещество в 67% из 196 образцов 63 бакалейных товаров и 10 продуктов быстрого питания. Уровень содержания варьировался от чуть более двух частей на 1 млрд до 79 частей на 1 млрд. Продукты, которые часто употребляют дети, содержали высокую долю перхлората — в среднем 19,4 части на 1 млрд.

Эксперты отметили, что в свежих фруктах, овощах и фастфуде также было обнаружено повышенное содержание химиката. Исследование показало, добавили они, что содержание перхлората в продуктах в пластиковой упаковке было выше, чем в бумажной.

Агентство по охране окружающей среды в 2005 году установило контрольную дозу перхлората в размере 0,7 микрограмма на килограмм массы тела в день, в то время как Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) установило, что допустимая суточная доза составляет половину этого количества.

Ни один из продуктов, протестированных специалистами, не содержал вещество в объеме, превышающем суточные нормы, даже минимальные, резюмировали аналитики.