В ООН отреагировали на вылазку ВСУ в Курской области

ООН считает вылазку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область эскалацией конфликта, в то время как настаивает на урегулировании ситуации.

Об этом сообщает офис генерального секретаря организации, передает ТАСС.

Вашингтон запросит у Киева разъяснения по событиям в Курской области

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон затребовал у Киева информацию о вылазке ВСУ в Курской области. Он также подчеркнул, что позиция США по применению Украиной западного дальнобойного оружия неизменна.