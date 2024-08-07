Сторонники оппозиции в бундестаге раскритиковали правительство канцлера Олафа Шольца за несоблюдение сроков и уход от прямых ответов на запросы парламентских групп и фракций. Об этом сообщает новостной портал T-Online.

"Оппозиция призывает правительство более полно отвечать на парламентские запросы", - отметили в публикации.

ХДС (Христианско-демократический союз), партия "Левые" и ССВ ("Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость") обратили внимание, что федеральное правительство "подрывает парламентский контроль".

В статье напомнили, что весной глава бундестага Бербель Бас направил Шольцу письмо, в котором потребовал своевременно отвечать на запросы депутатов.

До этого в Совфеде заявили о недовольстве жителей Германии политикой властей. К такому выводу пришел сенатор Алексей Пушков. Он напомнил, что именно Германия больше всех пострадала от прекращения связей с Россией.