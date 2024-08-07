Илон Маск выразил готовность провести интервью с Трампом

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети Х, что готов провести интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, которое ранее анонсировал лидер республиканцев в собственной социальной сети Truth Social.

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"Я открыт этому", - написал миллиардер.

5 августа Маск поддержал идею возвращения Трампа в соцсеть X. Напрямую об этом он не говорил, однако ответил эмодзи с изображением цифры 100 (который, как правило, означает положительную оценку) на комментарий одного из пользователей, предположившего, что экс-главе Белого дома следует вернуться в X, поскольку мало кто знает о его собственной соцсети Truth Social.

4 августа Маск согласился, что Трамп является более приемлемым кандидатом на пост президента США, чем его соперница Камала Харрис. Маск прокомментировал словом "абсолютно" публикацию, где утверждалось, что Трамп является "меньшим из двух зол" на предстоящих в ноябре выборах.