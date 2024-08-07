Нигер и Мали обратились к СБ ООН из-за Украины

Мали и Нигер обратились в Совет Безопасности (СБ) ООН и потребовали расследовать информацию о поддержке Украиной вооруженных группировок в Африке. Об этом сообщил замглавы комитета безопасности и обороны в малийском переходном парламенте Фусейну Уатара, передает РИА Новости.

«Мали связалась с СБ ООН с целью расследовать информацию о поддержке Украиной боевиков в Африке. Мали и Нигер передали этот вопрос в организацию», — отмечает агентство.

Уатара усомнился в способности Киева поддерживать разведданными местных повстанцев. Он допустил, что такая информация могла быть передана через американские либо французские спецслужбы.

Ранее Мали и Нигер заявили о разрыве дипотношений с Украиной.

В конце июля стало известно, что колонну частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» разбили в Мали. Засаду устроили боевики арабского движения. Выяснилось, что повстанцы-туареги в Мали получили от Киева информацию, необходимую для атаки на бойцов ЧВК.