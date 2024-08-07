Иран ожидает поддержки от исламских стран при ответе на убийство Хании

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани заявил, что Тегеран ожидает поддержки от исламских стран при ответе Израилю на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейном Брахимом Тахой. По словам Кани, Иран ожидает, что другие исламские страны поддержат «законное право» Тегерана ответить на убийство Хании.

«Ожидается, что исламские страны поддержат неотъемлемое и законное право Ирана на легитимный и необходимый ответ на эту агрессию, поскольку действия Ирана заключаются не только в защите своего суверенитета и национальной безопасности, но также в отстаивании стабильности и безопасности во всем регионе», — заявил он.

31 июля Исмаил Хания был убит в Тегеране. Причиной его смерти стал взрыв — по одной из версий в резиденцию Хании попала ракета, однако позже издание New York Times сообщило, что взрыв произошел из-за заложенного взрывного устройства. Кто именно организовал убийство на данный момент неизвестно, но ХАМАС и Иран обвинили в этом власти Израиля.