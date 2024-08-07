МИД Италии создал "оперативную группу" по Венесуэле

Постоянная "оперативная группа" для наблюдения за развитием событий в Венесуэле создана по указанию министра иностранных дел и вице-премьера Антонио Таяни при его ведомстве.

Как говорится в сообщении пресс-службы МИД, на первом заседании "были рассмотрены вопросы, связанные с чрезвычайной ситуацией в Венесуэле, и обсуждены некоторые инициативы, которые будут реализованы в ближайшие недели". "В координации с посольством Италии в Каракасе и двумя консульскими отделами в стране будет осуществляться постоянный мониторинг развития политической ситуации и проблем, касающихся политических оппонентов и итальянских граждан, в отношении которых применяются карательные меры со стороны местных властей", - говорится в сообщении.

Ранее Таяни сообщил, что дипломаты навестили задержанных в ходе беспорядков после президентских выборов в Венесуэле итальянцев. Всего, по его словам, в южноамериканской стране проживает 160 тыс. итальянцев, которым будет оказываться помощь в ситуации политической нестабильности.

Италия входит в число стран, запросивших полное и прозрачное обнародование всех протоколов по подсчету голосов.

28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. Как объявил Национальный избирательный совет после обработки почти 97% протоколов, за Мадуро проголосовали 51,95% сограждан, за его основного соперника Эдмундо Гонсалеса Уррутиа - 43,18%. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не собирается признавать его поражение на выборах. На следующий день в центре Каракаса вспыхнули акции протеста и беспорядки. За участие в беспорядках и акты насилия во время протестов после выборов президента Венесуэл были задержаны более 2,2 тысячи человек.