США намерены дождаться разъяснений у украинских властей по поводу атак на Курскую область. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

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«Мы намерены связаться с нашими украинскими партнерами, чтобы получить более полное представление о случившемся», -цитирует Кирби «360».

По его словам, позиция США в вопросе применения американского оружия на территории РФ неизменна.

Шхагошев: акцию ВСУ в Курской области подготовили британские спецслужбы

Напомним, что США назвали действия Киева на российской территории суверенным решением Украины. Миллер назвал попытку прорыва ВСУ на территорию Курской области. Антонов расценил такую реакцию на события, как «возмутительную», отметив, что он чиновников США не поступило ни критики в сторону ВСУ, ни слов сожаления по жертвам трагедии.

В Курской области с 7 августа действует режим чрезвычайной ситуации. Оперативная обстановка сложная, отметил врио грабы региона Алексей Смирнов.