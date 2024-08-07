Власти Финляндии призвали финнов учить русский

Ухудшение знания финнами русского языка вызывает обеспокоенность, заявили глава МИД Финляндии Элина Валтонен и финский посол в США Микко Хаутала. Их слова приводит газета Helsingin Sanomat (HS). Lenta.ru

«В ближайшие годы мы потеряем эту глубокую базу знаний русского языка, потому что будет приезжать все меньше новых людей. Я не думаю, что можно понять Россию или быть серьезным экспертом, не зная языка», - сказал Хаутала. ТАСС

В свою очередь, Валтонен обратила внимание на наличие у Финляндии и России общей границы. По ее словам, два государства никогда не перестанут быть соседями, поэтому финнам необходимо владеть русским языком для понимания политических процессов в другой стране. Газета.Ru