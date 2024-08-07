Президент Швейцарии озвучила свой план по достижению мира на Украине

Президент Швейцарии Виола Амерд озвучила свой план по достижению мира на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NHK.

Во время пресс-конференции в Токио Амерд заявила, что для урегулирования ситуации на Украине в переговорах должны участвовать все стороны конфликта. Она также добавила, что собирается приложить все усилия, чтобы на следующую конференцию по Украине прибыл представитель из России.

«Чтобы добиться мира, обе стороны должны сидеть за столом переговоров», — рассказала она.

Ранее стало известно, что Швейцария стала чаще отказывать украинцам в предоставлении убежища.