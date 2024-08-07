Миллионеры Швейцарии грозят уехать из страны из-за налога на наследство

Миллиардеры в Швейцарии заявили, что уедут из страны при введении налога в 50 процентов на унаследованное состояние, которое превышает 50 миллионов швейцарских франков (более 4 миллиардов рублей по настоящему курсу ЦБ). Об этом в среду, 7 августа, сообщает Bloomberg.

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Обсуждение данной меры может навредить репутации Швейцарии, которая известна своими низкими налогами и благоприятными условиями для ведения предпринимательской деятельности, а сам налог, в случае принятия закона, побудит наследников бизнеса продавать активы, что накопить достаточную сумму, сообщают СМИ. Из-за этого многих работников компании могут сократить, передает издание.

Инициативу представителей молодежной организации «Молодые социалисты Швейцарии» внесут на всенародный референдум примерно через два года в соотвествии с законом страны, передает издание.

Соединенные Штаты Америки приостанавливают выделение помощи Грузии в связи с принятием закона об иностранных агентах. В Америке считают действия правительства Тбилиси несовместимыми с членством страны в ЕС и НАТО.