Американист Константин Блохин в разговоре с Рамблером прокомментировал решение кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис выбрать себе в напарники губернатора штата Миннесота Тима Уолза. По словам эксперта, Уолз является управляемым политиком, что и предопределило выбор.

Ранее Харрис выбрала в качестве напарника в президентской гонке губернатора Миннесоты Тима Уолза. В случае ее победы на выборах он станет вице-президентом, передавал CNN со ссылкой на источники. Уолз ранее 12 лет проработал в Конгрессе, где представлял консервативно настроенный сельский округ, в котором и до, и после его пребывания в должности преобладали республиканцы.

Вице-президент всегда должен дополнять американского лидера и быть его правой рукой. Однако, как показала практика последних администраций, по линии президента и вице-президента США зачастую наблюдались конфликты. К примеру, мы помним, что конфликты были между [экс-президентом США Дональдом] Трампом и [бывшим вице-президентом страны Майком] Пенс, что Пенс тоже выдвигал свою кандидатуру на пост главы государства. Когда Байден был вице-президентом, у него были разногласия с Бараком Обамой. При президенте Джордже Буше – младшем вице-президент Дик Чейни сконцентрировал в своих руках колоссальную власть. Очевидно, что две сильные личности с трудом уживаются вместе. Полагаю, именно исходя из прошлого опыта, и Трамп, и Харрис выбрали кандидатом на пост вице-президента не слишком авторитетных политиков. Они исходили из того, что их кандидаты будут полностью лояльны. Константин Блохин Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист

Губернатор штата Миннесота Тим Уолз не считается в США политиком-тяжеловесом, подчеркнул эксперт.

«Пост вице-президента США всегда занимал влиятельный политик, это все-таки второе лицо в иерархии американской власти, а о Уолзе практически никто в США даже не слышал. Харрис взяла Уолза, поскольку им будет легко управлять, и он вряд ли прибавит ей каких-то голосов на выборах», - отметил специалист.

Фаворитом президентской гонки в США Блохин назвал кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

«Если выборы в США пройдут по правилам - без фальсификаций, без голосования по почте, если не будет второго (удачного) покушения, то все шансы за Трампом. Конечно, Харрис выглядит слабее. Хиллари Клинтон, которая соперничала с Трампом в 2016 году, была для него гораздо более грозным противником, но она все равно ему проиграла. А Харрис не идет ни в какое сравнение с Хиллари Клинтон», - заключил американист.

Предвыборный штаб Дональда Трампа ликовал, когда конкурирующая с ними Камала Харрис выбрала в качестве кандидата в вице-президенты от демократов «малоизвестного» и «начисто лишенного харизмы» губернатора Миннесоты Тима Уолца вместо губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро. Об этом ранее сообщила британская газета The Daily Mail со ссылкой на неназванные источники.