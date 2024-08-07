Сын Нетаньяху может стать фигурантом дела о выдаче фальшивых паспортов

Сын премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Яир может стать одним из фигурантов дела о выдаче фальшивых дипломатических паспортов в МИД в Иерусалиме. Об этом сообщает новостной портал Ynet.

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Напомним, что 7 августа национальный отдел полиции Израиля по борьбе с мошенничеством провел обыск в центральном аппарате МИД страны. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, которые могут свидетельствовать о выдаче фальшивых диппаспортов сотрудниками ведомства.

По информации Ynet, расследование полиции касается всех случаев выдачи подобных документов с декабря 2022 по январь 2024 года, когда пост министра иностранных дел Израиля занимал Эли Коэн. В их числе оказался и Яир Нетаньяху. Согласно действующим законам, дети премьера могут законно иметь диппаспорт до 18-летнего возраста. Сын политика впервые получил его в 2009 году и неоднократно обновлял, хотя сейчас ему уже 33 года.

В общей сложности более 11 граждан Израиля имеют дипломатические паспорта. Документ не предоставляет особых льгот, однако считается престижным. Среди его обладателей имеется множество политиков, крупных чиновников и общественных деятелей.