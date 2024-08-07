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Путин назвал произошедшее в Курской области провокацией Киева

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее в Курской области «масштабной провокацией» Киева. Как сообщает ТАСС, об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства.

Российский лидер рассказал, что сразу после совещания у него будет встреча с руководителями силовых ведомств. Он поручил первому зампреду правительства Денису Мантурову координировать работу по оказанию помощи жителям Курской области — она должна начаться безотлагательно.

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В Крыму предложили ввести уголовное преследование «ждунов»

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов предложил ввести административное и уголовное преследование для «ждунов». Об это он заявил в беседе с РИА Новости.

«Понятие "ждун" необходимо закрепить на законодательном уровне, это позволит более эффективно бороться с этим опасным для государства явлением. Помимо административного и уголовного преследования, злостных "ждунов" нужно лишать российского гражданства», — рассказал Смирнов.

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Буданов* рассказал, сколько сможет воевать Украина при мобилизации 16-летних

Если Украина объявит мобилизацию с 18 лет, то сможет воевать до 2033 года, а если до 16 лет — то до 2044-го. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов*, выступая в Киевской школе экономики.

При этом он считает, что война так долго не продлится. Дело, прежде всего, в экономике — «ни одна экономика столько времени в состоянии войны не выдержит».

«Но если Украина тратит на ведение боевых действий в большинстве своем не совсем свои средства, то Россия — собственные», — цитирует Буданова издание «Страна».

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В главной российской «кубышке» стало меньше денег

На 1 августа объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России составил порядка 12,3 триллиона рублей. Наполнение главной российской «кубышки» оценили в Министерстве финансов.

По данным ведомства, в ФНБ стало меньше денег — в июле ее объем составлял 12,6 триллиона рублей. Сейчас количество средств в ФНБ оценивают в 6,4 процента ВВП прогнозируемого на 2024 год.

Объем ликвидных активов к 1 августа увеличился до 4,665 триллиона рублей (плюс 61,8 миллиарда за месяц). Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств из «кубышки» на счетах в иностранной валюте в Центробанке, составила 68,3 миллиона долларов (5,9 миллиарда).

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Мизулина отказалась принять извинения Артемия Лебедева

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения блогера и дизайнера Артемия Лебедева, заявив, что намерена обратиться в суд. Свое мнение о сложившейся ситуации она высказала в своем Telegram-канале.

Ранее Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной за свои слова о ней, прозвучавшие в интервью Юрию Дудю* (включен в реестр иноагентов). По словам блогера, он «не борется с женщинами». При этом Лебедев признал, что у них с Мизулиной разные взгляды, и заверил, что будет бороться с ее общественной деятельностью.

В свою очередь Екатерина Мизулина отказалась принимать «так называемые «извинения» блогера Лебедева».

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В США рассказали о неожиданном подарке республиканцам от Харрис

© Saquan Stimpson — CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис сыграла на руку республиканцам, выбрав губернатора Миннесоты Тима Уолца кандидатом в вице-президенты. Таким мнением поделился американский политический обозреватель Бен Шапиро в соцсети X.

«Выбор Уолца — это огромный подарок для республиканцев. Он радикальный левак не из колеблющегося штата с большим списком безумных заявлений, поджег свой штат в 2020 году», — уточнил эксперт.

Напомним, Уолца избрали губернатором Миннесоты в 2018 году. Политик стал известен в 2020 году, когда в крупнейшем городе Миннеаполисе вспыхнули протесты из-за убийства полицейским Джорджа Флойда.

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Взрыв произошел в жилом доме в подмосковной Лобне

Взрыв произошел в жилом доме в подмосковной Лобне. Как сообщает Telegram-канал Mash, пострадал мужчина — ему оторвало кисть.

По данным канала, инцидент произошел, когда пострадавший разбирал квартиру от вещей предыдущего владельца. Он наткнулся на гранату, которая сдетонировала у него в руках. Сразу после взрыва очевидцы оттащили мужчину на улицу, перевязали и следили за ним до приезда медиков. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

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Федерация шахмат РФ отстранила дагестанскую спортсменку от соревнований

Федерация шахмат России (ФШР) временно отстранила дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях под эгидой организации. Об этом заявил президент ФШР Андрей Филатов, комментарий которого приводит пресс-служба федерации.

"Федерация шахмат России временно отстраняет дагестанскую шахматистку Амину Абакарову от участия во всех соревнованиях, проходящих под эгидой ФШР, до заключения правоохранительных органов, на основании которого будет принято окончательное решение, вплоть до пожизненной дисквалификации", - заявил Филатов.

В среду Telegram-канал Baza сообщил, что во время турнира Умайганат Османову пытались отравить, разлив ртуть рядом с ее шахматной доской. Османова почувствовала себя плохо.

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Раскрыт гонорар украинца Ивана Дорна за выступление для россиян

Украинский музыкант Иван Дорн, резко критиковавший спецоперацию, готов выступить перед россиянами. Как сообщает Telegram-канал Shot, стоимость его участия в мероприятии составляет 45 тысяч долларов (почти 4 млн рублей).

В райдере артиста отмечается, что зрители должны по возможности придерживаться нейтральной позиции по конфликту на Украине. При этом отклонения от этого требования обсуждаются, если нет риска пророссийских провокаций во время выступления.

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Путин рассказал, что думает о Lada Aura

Президент РФ Владимир Путин назвал Lada Aura хорошим и комфортным автомобилем. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду, 7 августа, глава государства принял участие в совещании с членами правительства.

До этого, 16 июля, Владимир Путин приехал на церемонию открытия Северного обхода Твери — последнего участка трассы М-11 «Нева». На опубликованных кадрах видно, как глава государства едет за рулем черной Lada Aura. При этом позади него следуют несколько Aurus Komendant с мигалками.

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