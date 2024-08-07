В Киеве убит журналист из США

В Киеве убили американского 41-летнего журналиста Титони Кука, работавшего над расследованием о проституции и наркоторговле на Украине, сообщает телеканал FOX2. Посольство США в Киеве уведомило мать убитого о произошедшем 26 июля. Подруга журналиста Дианы Осауленко рассказала, что Кук боялся оставаться дома в последнюю ночь и отправлял тревожные голосовые сообщения матери.

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Тело репортера нашли в другой части Киева, которая находится в 20 минутах езды от места, где он жил. В посольстве сообщили, что журналист был найден мертвым «при подозрительных обстоятельствах». Мать Кука начала фандрайзинговую кампанию сбора средств для транспортировки сына в США.

Поскольку Украина находится в состоянии войны, их аэропорты закрыты. Единственный способ доставить Титони домой — это перевезти его наземным транспортом в другую страну, а затем доставить оттуда сюда. С каждым из этих шагов связаны как политические, так и логистические проблемы. Расходы на похороны в Калифорнии очень высоки, а если добавить к этому стоимость международного транспорта, то они станут непосильными. Я отчаянно пытаюсь вернуть его тело в Соединенные Штаты, — рассказала мать погибшего.

Женщина поделилась, что испытывала страх за сына, когда он отправлялся на территорию Украины. Но при этом она отметила, что ее сын служил морским пехотинцем в Ираке в годы войны.