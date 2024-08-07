Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал кандидата на пост президента США Камалу Харрис коммунисткой, поскольку она регулярно призывает к справедливому перераспределению благ. Об этом он написал в соцсети Х. Газета.Ru

Она «в буквальном смысле коммунистка, - написал он на своей странице в соцсети X (бывшая сеть Twitter, заблокированная в РФ). - Она хочет не просто равных возможностей, но и одинаковых условий [существования]». Российская газета

Так он отреагировал на запись другого пользователя X, в которой говорится, что частое употребление Харрис словосочетаний «справедливое распределение» и «равенство» свидетельствует о ее коммунистических взглядах. По мнению автора поста, она переосмыслила идею Карла Маркса, выраженную в словах «от каждого по способностям, каждому по потребностям». ТАСС