Маск заявил о готовности провести интервью с Харрис

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о своей готовности к проведению интервью и с кандидатом на пост президента США от партии демократов Камалой Харрис. Соответствующее заявление глава компаний Tesla и SpaceX сделал на своей странице в соцсети Х.

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— Я открыт этому, — говорится в сообщении.

Заявления Маска являются ответом на на публикацию одного из пользователей соцсети, который ранее заявил, что вероятность того, что Харрис, так же как и Трамп, согласится на интервью с Маском «равна нулю».

В этот же день Илон Маск назвал вице-президента Камалу Харрис коммунисткой из-за ее слов о равенстве.

До этого Илон Маск высказался о том, что философия Камалы Харрис предполагает «тотальное вымирание всего человечества». Зачем бизнесмен нападает на нового кандидата в президенты, «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Сергеем Маркеловым.

В среду, 7 августа, Камала Харрис объявила, что официально стала кандидатом в президенты от Демократической партии вместо действующего главы государства и экс-кандидата Джо Байдена. Она отметила, что предстоит «проделать немало работы».