Вэнс объяснил, почему Камала Харрис не сможет вести переговоры с Путиным

Вице-президент Камала Харрис не сможет вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, поскольку он ее не уважает. Как сообщает Fox News, об этом заявил кандидат в вице-президенты Джей-Ди Вэнс, который идет на выборы вместе с бывшим главой государства Дональдом Трампом.

По мнению Вэнса, окончить конфликт на Украине можно лишь переговорами с Путиным. При этом вести диалог должен тот, кого российский президент уважает.

«Кто-нибудь здесь может подумать, что Путин уважает Камалу Харрис?» — задал политик риторический вопрос избирателям во время своего выступления в Филадельфии.

Напомним, что ранее Трамп назвал Харрис «реально тупой», отметив, что она не может нормально выступать без телесуфлера. По мнению бывшего президента, США не нужен лидер, который «не способен связать два предложения».

Трамп: в случае победы на выборах добьюсь переговоров Путина и Зеленского

Харрис официально стала кандидатом в президенты США накануне. Ее выдвинули после того, как действующий лидер Джо Байден отказался от попытки переизбрания на фоне критики из-за провальных дебатов с Трампом и опасений из-за его здоровья.