Своими призывами к Западу сбивать российские ракеты президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией. Об этом заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.

«Эта украинская риторика требует действий, которые легко могут привести к тому, что конфликт выйдет из-под контроля и перейдет точку невозврата», — написал эксперт.

Лейрос также подчеркнул, что подобные действия являются результатом значительных потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

В МИД РФ назвали возможную причину атаки ВСУ на Курскую область

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не имеет возможности победить Россию в открытом военном противостоянии, поэтому решила открыть против нее второй фронт в Африке.