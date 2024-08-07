ЦИК Молдавии отклонила заявку оппозиции на участие в выборах

Заявка оппозиционного блока «Победа» на участие в президентских выборах и референдуме по интеграции в Европейский союз отклонена Центральной избирательной комиссией (ЦИК) Молдавии. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным ЦИК Молдавии, решение было принято «на основании выявленных нарушений» семью голосами членов комиссии, один проголосовал против.

«Рассмотрев материалы, представленные заявителями от четырех партий, комиссия констатировала, что они проигнорировали ряд рекомендаций», - заявил заместитель председателя ЦИК Павел Постика.

Заместитель председателя ЦИК пояснил, что нарушения касаются названия блока, способов его финансирования, а также других аспектов. Решение избиркома может быть оспорено в суде.

В 2024 году в Молдавии пройдут очередные президентские выборы. Действующая глава государства Майя Санду намерена баллотироваться на них на второй срок, а также провести референдум по поводу вступления республики в ЕС в один день с ними — 20 октября.