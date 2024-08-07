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Зеленский добивается закрытия неба над Украиной с помощью НАТО

Киев намерен создать коалицию из соседних государств для помощи в нейтрализации российских ракет над территорией Украины. Такую идею поддерживает Польша, однако в самом Североатлантическом альянсе считают, что это приведет к эскалации, пишет чешское издание iDNES.

Украина призывает соседние страны «применять военную авиацию для защиты от ракет, атакующих украинскую территорию и летящих в их сторону», и в Польше считают, что не нужно ждать, когда они «долетят до Североатлантического альянса». Однако в руководстве НАТО это предложение не нашло понимания, так как оно сопряжено «со слишком большим риском эскалации», отмечает издание.

Индия проводит масштабные учения у границы с Китаем

Индия начала крупномасштабные военные учения в Восточном Ладакхе на фоне сохраняющегося напряжения на границе с Китаем. Об этом со ссылкой на Минобороны Индии пишет ANI.

В маневрах принимают участие танковые, артиллерийские и пехотные войска. Целью учений заявлена отработка новых концепций ведения боевых действий в условиях высокогорной местности.

Паника охватывает мировые фондовые рынки

Мировые фондовые рынки лихорадит на фоне падения более чем на 10% с июльского максимума американского индекса Nasdaq 100, двузначных потерь японского базового индекса Topix и взлета «шкалы страха» Уолл-стрит до максимальных значений. Что стало причиной паники, разбиралось британское издание The Economist.

По данным аналитиков, на настроения инвесторов повлияло разочарование в искусственном интеллекте и стоящей за ним индустрии производства микросхем. Вторым фактором стало то, что, наряду с технологическими компаниями, проседает и американская экономика, где уровень безработицы вырос до трехлетнего максимума. Также рынки негативно отреагировали на укрепление иены, что автоматически снижает котировки японских акций.

«Россия нас простит»: турецкий политик призвал продать С-400

Бывший министр Турции Джавит Чаглар, принимавший участие в урегулировании кризиса, связанного с уничтожением российского самолета в 2015 году, призвал власти страны избавиться от С-400, продав их ради получения американских истребителей F-16 и F-35. По его мнению, Россия простит такие действия, пишет Aydınlık.

Однако опрошенные изданием эксперты усомнились в том, что продажа российских комплексов не окажет негативного влияния на отношениях двух стран, а также напомнили, что Турции необходимо оружие для защиты, в том числе и от членов НАТО.

«Если вы лишите их Турцию, она останется беззащитной и более слабой перед США и угрозами со стороны Атлантики. (…) Если Турция уступит Соединенным Штатам в вопросе С-400, это, конечно, вызовет серьезное недоверие со стороны России», - подчеркнул представитель турецкой партии «Родина» в России Мехмет Перинчек.

Восток Германии охватили антиукраинские настроения

Предвыборная кампания в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге показывает рост антиукраинских и антивоенных настроений среди избирателей, что находит отражение в заявлениях партий. Имеющие наибольшие шансы на победу политики призывают к скорейшему завершению конфликта, а также подчеркивают «блестящий провал» стратегии помощи Киеву, пишет немецкое издание Tagesspiegel.

В частности, «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) в рамках предвыборной кампании раскритиковал «политику поставок все большего количества оружия на Украину». А премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов, представляющий «Левую партию», призвал к «заключению пакта о ненападении» и созданию европейского мирного порядка, включающего Россию.