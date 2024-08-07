Украинцы высмеяли ЛГБТ*-марш в Харькове

Украинцы высмеяли проведение ЛГБТ*-марша в Харькове. Как сообщает RT в Telegram-канале, некоторые иронизируют, что на мероприятии будут выдавать повестки на службу в Вооруженных силах Украины.

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Ранее о проведение парада людей нетрадиционной ориентации* заявила местная организация «Харьковпрайд»*. Сам марш состоится 15 сентября, а перед этим состоится ряд схожих мероприятий.

В соцсетях пользователи стали иронизировать над происходящим и возмущаться. Некоторые стали задаваться вопросом, поможет ли гей-парад* получить больше западной помощи.

«Идиоты», «Ценности воюющего государства», «Харьков, вырубайте ПВО», «В Харькове других проблем нет? Осталось только парад проводить», — писали они.

Часть комментаторов также стала шутить, что мероприятие организовало местный Территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), чтобы раздавать повестки.

*«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ