Литва направила к границе с Россией «зубы дракона»

Литва закупила и направила к границе с Россией и Белоруссией «зубы дракона», противотанковые ежи и другие оборонительные средства. Об этом заявил министр обороны республики Лауринас Касчюнас. Lenta.ru

«У отечественных производителей за 4 млн евро закуплены средства контрмобильности. Они доставляются в 27 пунктов в районе границы», - сказал Касчюнас. ТК «Звезда»

Открытие первого участка, где будут храниться оборонительные сооружения, должно пройти 22 августа. Всего их будет 27. Планируется, что заграждения будут оперативно доставлять к месту установки в случае необходимости. Газета.Ru