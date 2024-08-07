Семья Зеленских купила винодельни у певца Стинга за 75 миллионов евро

Певец Стинг продал свою винодельню «Тенута иль Паладжио» в итальянском регионе Тоскана компании Владимира Зеленского. Эксперты считают, что речь может идти о 60–75 миллионах евро, что эквивалентно 5,5–6,9 миллиарда рублей. Вечерняя Москва

Отмечается, что сделка о покупке поместья была завершена 28 июня 2024 года. Это ровно через две недели после визита Зеленского на саммит G7 в Италии, где ему пообещали $50 млрд из заблокированных российских активов. News.ru

До этого стало известно, что жена Зеленского Елена приобрела один из самых дорогих спорткаров — Bugatti Tourbillon — за 4,5 миллиона евро. В Париже жене политика продемонстрировали машину за две недели до официального релиза. Lenta.ru