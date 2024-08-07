Семья Зеленских купила винодельни у певца Стинга за 75 миллионов евро

Певец Стинг продал свою винодельню Тенута иль Паладжио в итальянском регионе Тоскана компании украинского президента Владимира Зеленского. Эксперты считают, что речь может идти о 60–75 миллионах евро, что эквивалентно 5,5–6,9 миллиардам рублей.

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Новым владельцем поместья стала компания San Tomaso S.R.L. Она зарегистрирована в Италии и принадлежит Владимиру Зеленскому и его жене Елене Зеленской.

Сделка о покупке поместья была завершена 28 июня, ровно через две недели после его визита на саммит «Большой семерки» в Италии, где ему пообещали 50 миллиардов долларов из замороженных российских активов.

Винодельня производит 15 различных сортов вин, которые получили признание на международных конкурсах. Ее производство достигает 130 тысяч бутылок вина в год, передает «МК».

До этого стало известно, что жена президента Украины Елена Зеленская приобрела один из самых дорогих спорткаров — Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. В Париже жене политика продемонстрировали машину за две недели до официального релиза.

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При этом заявления турецких СМИ, что Владимир Зеленский приобрел казино в Кирении на оккупированной части Кипра, пока не нашли подтверждения. Президент республики Никос Христодулидис заявил, что компетентные службы Кипра расследовали этот вопрос.