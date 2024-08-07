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WP: Израиль тайно уведомил США о своей ответственности за гибель Хании

Израиль негласно проинформировал США о своей ответственности за убийство в Тегеране председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Израиль тайно уведомил США о своей ответственности за гибель Хании
© globallookpress.com

По ее информации, еврейское государство сразу после гибели Хании уведомило руководство США, что ответственность за убийство лежит на нем. Как отмечается в публикации, американские власти восприняли эту новость "с удивлением и возмущением", усмотрев в этом "срыв многомесячных усилий, направленных на обеспечение прекращения огня" в секторе Газа.

Как заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен, США вместе с союзниками подали Израилю и Ирану ясный сигнал о том, что никому не следует идти на дальнейшую эскалацию напряженности. Он подчеркнул, что готовность Соединенных Штатов обеспечивать безопасность еврейского государства "остается незыблемой".

Очередной виток эскалации в секторе Газа последовал после гибели в Тегеране председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла ливанской шиитской организации "Хезболлах" Фуада Шокра. Иран, ХАМАС и "Хезболлах" возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа.

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