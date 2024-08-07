«Иного пути нет»: В Иране сделали заявление по поводу ответа Израилю

Иного пути, кроме как ответить Израилю на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, у Ирана нет. Об этом сказал исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани.

Он выступил на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации исламского сотрудничества в Джидде. Дипломат пояснил, что сделать это Тегеран вынужден, поскольку в настоящее время отсутствуют какие-либо действия со стороны Совета Безопасности ООН против агрессии израильского режима.

Иран ожидает поддержки от исламских стран при ответе на убийство Хании

«У Исламской Республики Иран нет иного выбора, кроме как использовать свое неотъемлемое право на законную защиту от агрессии этого режима», — подчеркнул Багери Кани.

Ранее новый президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с секретарем Совета безопасности России и экс-главой Минобороны Сергеем Шойгу рассказал, что Тегеран обязательно ответит Израилю на убийство Исмаила Хании.