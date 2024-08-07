Палестина продолжит работать над получением членства в ООН

Палестина продолжит работать над получением полноценного членства в ООН. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент палестинского государства Махмуд Аббас.

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Он подчеркнул, что власти страны будут и дальше действовать с целью признания Палестины, продолжая прикладывать политические, дипломатические и юридические усилия по прекращению оккупации территорий страны со столицей в Восточном Иерусалиме.

Аббас также высказал признательность странам, которые признали Палестину. Их общее число достигло 149.

«Последними это сделали пять стран Карибского бассейна и пять европейских государств: Испания, Норвегия, Ирландия, Словения и Армения», — сказал Аббас, призвав другие страны последовать за ними.

Напомним, что 10 мая Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая расширяет права Палестины в международной организации. Она также рекомендовала Совбезу положительно пересмотреть вопрос членства страны в ООН. Резолюцию поддержали 143 страны, девять высказались против, еще 25 воздержались.