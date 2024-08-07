Пока вы спали: заявление Харрис о выдвижении от демократов и приглашение Путина в Мексику

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Путина пригласили на инаугурацию президента Мексики

Российского лидера Владимира Путина пригласили на церемонию инаугурации нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум 1 октября 2024 года, сообщают «Известия» со ссылкой на посольство латиноамериканской страны в России.

«Приглашение России принять участие в инаугурации президента Шейнбаум было направлено президенту Путину. Президент России примет решение, будет ли он участвовать в церемонии сам или назначит другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени», — сообщили в диппредставительстве Мексики.

Харрис объявила, что официально стала кандидатом на выборах

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что официально стала кандидатом от демократов на высший государственный пост. Объявление она сделала на митинге сторонников в Филадельфии, сообщает РИА Новости.

"Я стою перед вами сегодня, чтобы с гордостью объявить, что теперь я официально номинирована Демократической партией кандидатом в президенты США", - цитирует информационное агентство слова Харрис.

Пентагон объявил о готовности развернуть новые силы на Ближнем Востоке

Пентагон готов к новым развертываниям сил на Ближнем Востоке, чтобы "снизить температуру" и отреагировать на угрозы. Об этом заявил глава ведомства Ллойд Остин, сообщает РИА Новости.

"Мы остаемся готовыми к развертываниям для ответа на угрозы нашей безопасности, партнерам или интересам", — заявил Остин на совместной пресс-конференции с коллегами из Австралии.

Трансляцию из Аннаполиса вел сайт госдепа.

В Госдуме хотят запретить артистам выходить на сцену пьяными

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил тестировать артистов на алкоголь и наркотики перед выходом на сцену, пишет РИА Новости.

"Нужно запретить звёздам эстрады, певцам, шоуменам публично выходить на сцену в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Концерт больше 500 человек – нужно ввести обязательную процедуру тестирования на алкоголь или наркотики", - сказал депутат.

По словам Хамзаева, нужно ужесточить ответственность за появление публичных лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вплоть до запрета их массовых выступлений.

В Мариуполе обнаружили схрон с секретными документами минобороны Украины

Схрон с вооружением и секретной документацией министерства обороны Украины обнаружен в Мариуполе, сообщает РИА Новости со ссылкой на управлении ФСБ России по Донецкой Народной Республике.

"В результате оперативно-боевых мероприятий Управлением ФСБ России по Донецкой Народной Республике в г. Мариуполе обнаружен схрон с вооружением и секретной документацией Министерства обороны Украины", - заявили в ведомстве.

Так, в схроне были обнаружены и изъяты: гранатомет "Форт-600" (производство - Украина) и 9 гранат к нему, гранаты ВОГ (производство - Польша) - 9 шт., ручные гранаты иностранного производства - 11 шт., патроны к стрелковому оружию.

В настоящее время секретная документация доставлена для изучения в УФСБ России по ДНР.