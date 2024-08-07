Турецкий политик предрек Украине крах до конца 2025 года

Украина сможет продержаться в конфликте максимум до конца 2025 года. Однако политический крах страны может оказаться быстрее военного, рассказал РИА Новости турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan Орчун Гектюрк.

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«В конечном итоге киевский режим и его западные военачальники зададут вопрос: "Когда мы сядем за стол переговоров?". Это связано с тем, что баланс военных сил между Россией и Украиной все больше склоняется против украинской армии», — отметил он.

НАТО может вмешаться в конфликт на Украине

Турецкий политик также напомнил, что официальный Киев снизил призывной возраст до 25 лет. По словам эксперта, если учесть, что ВСУ потеряли все свои опытные и элитные военные части, а боеспособность армии резко упала, то киевские власти смогут продержаться максимум до конца 2025 года.

Ранее экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин рассказал, что гражданская война может разразиться на Украине уже осенью 2024 года. Триггером к этому, по словам Соскина, может стать прорыв фронта.

В свою очередь, в США заявили, что Вооруженным силам Украины не удастся избежать поражения на поле боя. Какое-либо урегулирование на Украине почти невозможно без краха ВСУ, считает политолог Джон Миршаймер.