Соединенным Штатам необходимо приложить усилия для прекращения конфликта на Украине и в Палестине. Об этом рассказал в интервьюСША от Либертарианской партии Майк тер Маат.

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«Я считаю, что правительство США может сыграть продуктивную роль для урегулирования в Израиле и на территориях Палестины», — выразил мнение политик.

Маат также добавил, что по части украинского конфликта Вашингтон «должен оказывать давление на обе стороны, чтобы они как можно скорее выработали решение».

Эксперт объяснил, зачем Зеленский заявил о желании переговоров с РФ

Ранее первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров раскрыл главное препятствие для переговоров России и Украины. Сенатор уточнил, что таким препятствием является сам Киев и его политическое руководство.

При этом ранее Владимир Зеленский назвал окончание конфликта главной потребностью Украины. По его мнению, завершить конфликт нужно на справедливых условиях и как можно скорее.

В свою очередь, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что от Киева не было никакой реакции на условия урегулирования конфликта, которые озвучил президент России Владимир Путин.