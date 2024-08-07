Мадуро заявил, что не будет отключать Венесуэлу от WhatsApp

Венесуэла не будет отключена от мессенджера WhatsApp, заявил, выступая в центре Каракаса на встрече с венесуэльцами старшего поколения, президент страны Николас Мадуро. Об этом сообщает национальный телеканал Venezolana de Televisión.

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Мадуро назвал WhatsApp мессенджером империалистической компании и центра шпионажа. Он подчеркнул, что WhatsApp используется в психологической войне против Венесуэлы, с помощью него ведется подрывная деятельность против Боливарианской Республики. Так, в мессенджере были размещены тысячи призывов расправиться с Мадуро.

Мадуро обещал перейти с WhatsApp на Telegram и призвал молодёжь сделать это

Президент Венесуэлы отметил, что сейчас пользуется сервисами Telegram и WeChat.

При этом он заявил, что не станет, нажав одну кнопку, отключать страну от WhatsApp.

До этого Мадуро на митинге своих сторонников в Каракасе дал обещание навсегда отказаться от использования мессенджера WhatsApp и перейти на сервисы Telegram и WeChat.

Ранее тысячи сторонников Мадуро вышли на марш и приняли участие в мотопробеге по улицам Каракаса.