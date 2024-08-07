В США заявили об энергетическом превосходстве России

Россия опережает США в сфере международного энергетического сотрудничества. О превосходстве Москвы над Вашингтоном заявили аналитики Кэти Аут и Тодд Мосс в статье для Foreign Policy.

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Отмечается, что Россия заключила соглашения об энергетическом сотрудничестве минимум с 40 странами. Кроме того, строительство мощных ядерных реакторов уже ведется в Бангладеш, Египте, Индии и Турции. В свою очередь, количество подобных партнеров у США существенно меньше.

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«Разветвленная структура американского правительства заставляет ядерные корпорации преодолевать сложный бюрократический механизм, состоящий из не менее 25 инстанций восьми различных федеральных агентств», — говорится в статье.

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