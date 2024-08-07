США и Австралия наладят совместное производство ракет

США и Австралия на предстоящем раунде министерских консультаций заявят, что планируют наладить совместное производство управляемых реактивных ракет GMLRS и высокоточной ударной ракеты PrSM. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона в ходе брифинга, пишет РИА Новости.

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Отмечается, что в меморандумы войдет описание принципов будущего совместного производства данных разновидностей снарядов, а также конкретные шаги и сроки.

В США начнут производить новые ракеты для HIMARS

Ранее агентство Reuters сообщало, что план Соединенных Штатов по использованию заводов в Японии для увеличения производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot сорвался из-за нехватки критически важного компонента, производимого корпорацией Boeing.

В июле также сообщалось, что США будут закупать твердотопливные ракетные ускорители у Европы.