США и Австралия наладят совместное производство ракет
США и Австралия на предстоящем раунде министерских консультаций заявят, что планируют наладить совместное производство управляемых реактивных ракет GMLRS и высокоточной ударной ракеты PrSM. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Пентагона в ходе брифинга, пишет РИА Новости.
Отмечается, что в меморандумы войдет описание принципов будущего совместного производства данных разновидностей снарядов, а также конкретные шаги и сроки.
В США начнут производить новые ракеты для HIMARS
Ранее агентство Reuters сообщало, что план Соединенных Штатов по использованию заводов в Японии для увеличения производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot сорвался из-за нехватки критически важного компонента, производимого корпорацией Boeing.
В июле также сообщалось, что США будут закупать твердотопливные ракетные ускорители у Европы.