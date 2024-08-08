Эрдоган поздравил Мадуро с переизбранием и пригласил в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил по телефону венесуэльского лидера Николаса Мадуро с переизбранием и пригласил его посетить Турцию.

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Информация об этом появилась в соцсети Х министра иностранных дел Венесуэлы Ивана Хиля.

«Президент Николас Мадуро Морос принял сегодня звонок президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором президент Турции передал поздравительное послание всему венесуэльскому народу после выборов, прошедших в прошлое воскресенье, 28 июля», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы. Российский лидер напомнил, что отношения Москвы и Каракаса носят характер стратегического партнёрства.

Также Мадуро получил приглашение на саммит БРИКС в России.