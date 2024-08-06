Глава МИД Израиля призвал устранить нового главу политбюро ХАМАС

Исраэль Кац, министр иностранных дел Израиля, призвал «как можно скорее устранить» нового главу политбюро палестинского движения ХАМАС Яхью ас-Синвара. Об этом пишет РИА «Новости».

Накануне представители движения рассказали, что Яхья ас-Синвар избран новым главой политбюро вместо убитого в гостевом доме в Тегеране Исмаила Хании.

«Назначение главного террориста Яхьи ас-Синвара новым лидером ХАМАС вместо Исмаила Хании - еще одна веская причина для того, чтобы как можно скорее устранить его и стереть мерзкую организацию с лица земли», — подчеркнул Кац.

Ранее сообщалось, что 31 июля Хания был убит в Тегеране. Причиной его смерти стал взрыв — по одной из версий в резиденцию политика попала ракета, однако позже газета New York Times предположила, что взрыв произошел из-за заложенного заранее взрывного устройства.