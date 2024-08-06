Нигер разорвал дипотношения с Украиной

Власти Нигера объявили, что страна разорвёт дипломатические отношения с Украиной.

Об этом пишет новостной портал Al Ain News.

Ранее власти Мали приняли решение разорвать дипломатические отношения с Украиной, а также призвали противодействовать подрывной деятельности украинских посольств в Сахеле.

До этого также МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова из-за поддержки Киевом террористов в Мали.

Мали разрывает дипотношения с Украиной

29 июля издание Kyiv Post опубликовало фото туарегов с украинским флагом, подав его как сделанное сразу после нападения на ЧВК «Вагнер» и малийских военных. Однако очень похожее видео уже было в интернете ранее.

Также французские СМИ писали, что террористы из альянса малийских вооружённых сепаратистских группировок CSP-DPA, к которым относят и туарегов, проходили обучение на Украине.