Нигер разорвал дипотношения с Украиной

Нигер заявил о разрыве дипломатических отношений с Украиной
Власти Нигера объявили, что страна разорвёт дипломатические отношения с Украиной.
Об этом пишет новостной портал Al Ain News.
Ранее власти Мали приняли решение разорвать дипломатические отношения с Украиной, а также призвали противодействовать подрывной деятельности украинских посольств в Сахеле.
До этого также МИД Сенегала вызвал посла Украины Юрия Пивоварова из-за поддержки Киевом террористов в Мали.
Мали разрывает дипотношения с Украиной
29 июля издание Kyiv Post опубликовало фото туарегов с украинским флагом, подав его как сделанное сразу после нападения на ЧВК «Вагнер» и малийских военных. Однако очень похожее видео уже было в интернете ранее.
Также французские СМИ писали, что террористы из альянса малийских вооружённых сепаратистских группировок CSP-DPA, к которым относят и туарегов, проходили обучение на Украине.