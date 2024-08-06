Канада эвакуирует семьи своих дипломатов из Израиля

Власти Канады эвакуируют семьи дипломатов из Израиля в связи с ухудшением ситуации с безопасностью и подготовкой к атаке со стороны Ирана, пишет The Jerusalem Post.

Посольство Канады в Израиле сообщило МИД, что в среду, 7 августа, семьи канадских дипломатов покинут Израиль и отправятся в Иорданию в связи с ухудшением ситуации с безопасностью и подготовкой к иранскому нападению, отметили журналисты.

Напомним, что очередной этап эскалации на Ближнем Востоке начался после гибели высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шукра и лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Ранее сообщалось, что в октябре 2023 года, после начала боевых действий между палестинским движением ХАМАС и ЦАХАЛ, канадских дипломатов эвакуировали из Израиля с помощью военных самолетов.