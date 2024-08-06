В США рассказали, кто может развязать войну

Бывший член палаты представителей Тулси Габбард заявил, что новый кандидат в президенты США Камала Харрис может развязать войну в случае победы на выборах. Об этом он заявил на YouTube-канале Криса Уильямсона.

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По мнению Габбарда, Харрис попытается доказать свою силу и укрепить политические позиции, что в перспективе может стать причиной начала войны. Свои слова бывший член палаты представителей объяснил тем, что лучший способ продемонстрировать влияние — использовать армию США.

«У меня нет ни малейших сомнений в том, что у нее сразу же возникнет потребность проявить силу и укрепить свои позиции. И доказать, что она действительно сильный и могущественный главнокомандующий вооруженными силами США», — заявил он.

Ранее Харрис назначила Тима Уолза своим напарником.