Пакистанца обвинили в заговоре с целью покушения на Трампа

В США предъявлены обвинения 46-летнему гражданину Пакистана Асифу Мерчанту — его подозревают в заговоре с целью покушения на бывшего президента Дональда Трампа, а также других чиновников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CNN.

Согласно версии обвинения, Мерчант состоял в сговоре с киллером, с которым они планировали совершить покушение на различных американских чиновников. Среди возможных целей покушения был и бывший президент США Дональд Трамп.

При этом 12 июля Мерчанта задержали — за несколько дней до покушения на Трампа в Пенсильвании, которое произошло 14 июля. Как выяснили следователи, задержанный не имел к этой попытке убийства никакого отношения.

Напомним, что 14 июля в Пенсильвании произошло покушение на жизнь Дональда Трампа. Во время выступления политика на встрече перед сторонниками, в Трампа выстрелил снайпер — пуля прошла мимо его головы и задела ухо, однако в результате был убит один из участников мероприятия. Кроме того, еще двое присутствовавших получили ранения. Сам стрелок был ликвидирован.