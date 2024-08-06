Белый дом не стал комментировать избрание нового главы политбюро ХАМАС

Белый дом пока не стал комментировать избрание нового главы политбюро ХАМАС
Вашингтонской администрации нечего сказать по поводу избрания Яхьи Синвара новым главой политбюро радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
"На данный момент мне нечего сказать", - ответила она на просьбу прокомментировать это событие.
Жан-Пьер также попросили разъяснить заявления Белого дома о телефонных разговорах президента США Джо Байдена с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси и эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. В документах говорится, что переговоры о прекращении огня в секторе Газа сейчас на "финальной стадии". Жан-Пьер сказала, что ей нечего добавить к этим формулировкам. Говоря о конфликте в секторе Газа, она подчеркнула: "Мы считаем, что прекращение этой войны серьезно снизило бы напряженность в регионе. Потому мы, конечно, в полной мере сосредоточены на этом".
По словам Жан-Пьер, Иран и шиитское движение "Хезболлах" еще не предприняли масштабные ответные шаги против Израиля.
"Хочу добавить, что, хотя, как мы считаем, ответные действия еще не начались, мы по-прежнему обеспокоены всплеском насилия, в том числе запуском бесплиотников "Хезболлах" в Израиль. И мы продолжим консультации, чтобы попытаться снизить напряженность", - сказала она.
Резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в последние дни после гибели в Тегеране предыдущего председателя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании и ликвидации в Бейруте одного из командиров военного крыла ливанского шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шокра. Иран, ХАМАС и "Хезболлах" возложили ответственность за случившееся на Израиль и заявили, что не оставят это без ответа. Власти еврейского государства гибель Хании не комментируют, а ликвидацию Шокра назвали ответом на обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, где погибли 12 человек. "Хезболлах" свою причастность к этому инциденту отрицает.