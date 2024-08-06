Трамп пообещал дать интервью Илону Маску 12 августа

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил во вторник, 6 августа, что на следующей неделе даст большое интервью предпринимателю Илону Маску, владельцу Tesla и SpaceX. Об это пишет Reuters.

По данным агентства, Трамп сделал это заявление в посте в социальных сетях.

Журналисты отметили, что политик не посчитал нужным сообщить, какие конкретно темы планирует обсудить с Маском. Вместе с тем, он уточнил, что интервью пройдет 12 августа.

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Ранее сообщалось, что Трамп проводит переговоры с политиками и экономистами, которых желает привлечь в свою команду в случае избрания на второй срок.

В частности, он обсудил с бизнесменом Илоном Маском его возможное назначение на должность консультанта.