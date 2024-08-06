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Бывший чиновник Белого дома оценил шансы для Украины при Трампе

Победа Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре текущего года станет лучшим шансом для завершения конфликта на Украине путем переговоров. Так считает бывший чиновник Белого дома по вопросам нацбезопасности Трауп Хеменуэй, пишет издание Newsweek.

Бывший чиновник Белого дома оценил шансы для Украины при Трампе
© Lenta.ru

«Экс-президент Трамп ясно дал понять, что будет стремиться закончить конфликт путем переговоров — это то, чему администрация Байдена активно противостоит», — указал экс-чиновник в статье.

По мнению Хеменуэя, международное сообщество осознает, что стратегия Байдена «по халатной эскалации» не приводит ни к чему, кроме продолжения кровопролития.

Автор статьи также считает, что конфликта можно было избежать, не вступая в антагонизм с Россией и избрав политику сдерживания.

Накануне Дональд Трамп рассказал о своих планах по завершению конфликта на Украине. Об этом он сообщил в интервью стримеру Эдину Россу. По его словам, после победы на выборах главы государства он свяжется с президентами России и Украины.

Также на днях стало известно, что Европейская комиссия создала специальную рабочую группу для подготовки к возможному возвращению Дональда Трампа на пост главы государства из-за опасений, что это может повлечь резкие изменения в политике Вашингтона по Украине.

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