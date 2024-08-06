В ХАМАС избрали нового главу политбюро вместо убитого Хании

Палестинское радикальное движение ХАМАС выбрало нового главу политбюро вместо убитого ранее Исмаила Хании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение организации в социальных сетях.

Новым главой политбюро стал лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар.

«Яхья Синвар избран на должность главы политбюро движения вместо погибшего Исмаила Хании», — сообщили представители ХАМАС.

31 июля прошлый глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране. Причиной его смерти стал взрыв — по одной из версий в резиденцию Хании попала ракета, однако позже издание New York Times сообщило, что взрыв произошел из-за заложенного взрывного устройства. Кто именно организовал убийство на данный момент неизвестно.