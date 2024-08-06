Венгрия, Польша и Румыния могут принять участие в возможном разделе Украины, предположил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо. Интервью опубликовано на YouТube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

Полковник уточнил, что эти страны могут захотеть получить ту часть территории Украины, которая раньше им принадлежала.

Жак Бо пояснил, что многие эксперты допускают сценарий, при котором Венгрия, Польша и Румыния пожелают восстановить свою территориальную целостность путем захвата части Украины.

«Вероятно, благодаря европейцам мы наблюдаем сейчас конец Украины», — подчеркнул экс-советник НАТО.

Напомним, что в европейском общественном пространстве идея о том, что Украина будет разделена между соседними странами, обсуждается на протяжении нескольких лет.

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В Румынии, например, предположили, что Украина должна вернуть Закарпатье Венгрии, Галицию – Польше, Буковину – Румынии.

Аналитики предположили на основе публикаций в прессе, что главы государств и правительств осудили действия России с тем, чтобы прикрыть свои собственные захватнические планы.