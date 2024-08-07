В Израиле назвали избрание Синвара главой ХАМАС "поводом для его устранения"

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац назвал избрание Яхьи Синвара главой политбюро ХАМАС "еще одним поводом" для его "быстрого устранения".

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Ранее ХАМАС официально объявил, что Яхья Синвар станет новым главой политбюро группировки после убийства Исмаила Хании. До назначения Синвар был лидером ХАМАС в секторе Газа.

В ХАМАС избрали нового главу политбюро вместо убитого Хании

Как отметил Кац в соцсети Х, назначение Синвара вместо Хании, это "еще один повод добиться его быстрого устранения и стирания памяти об этой организации с лица земли", передает ТАСС.

Напомним, Исмаил Хания был убит в конце июля в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США, подчеркнув, что эта атака не останется без ответа.

Между тем, Синвар считается одним из основных организаторов операции по вторжению в Израиль 7 октября. Израильские военные разбрасывали листовки в Газе, предлагая вознаграждение в размере 400 тысяч долларов за информацию, которая приведет к его аресту.