«Хезболла» пообещала отомстить Израилю за удар по Бейруту

Ответ ливанского шиитского движения «Хезболла» Израилю на удар по пригороду Бейрута будет сильным, эффективным и действенным, пообещал лидер движения Хасан Насрулла. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, лидер движения сделал свое заявление на мероприятии, посвященном памяти убитого в пригороде Бейрута высокопоставленного командира «Хезболлы» Фуада Шокра (Fuad Shukr).

Насрулла отметил, что атаки вооруженных формирований движения на поселения на севере Израиля еще не являются ответом на ликвидацию Шукра и лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

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По его словам, в настоящее время удары по Израилю готовятся из Ирана, Йемена и Ливана. Он добавил, что они «будут непременно нанесены».

Напомним, что Фуад Шукр погиб на прошлой неделе в результате ударов ВВС Израиля по пригороду Бейрута. Жилой многоэтажный дом, в котором он находился, был полностью разрушен, пострадали 68 мирных граждан. Затем в Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.