Обвиняемый в нападении на премьер-министра Дании не признал вину

Обвиняемый в нападении на премьер-министра Дании Метте Фредериксен гражданин Польши заявил в суде, что отрицает все выдвинутые против него обвинения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно информации источника, обвиняемый заявил, что в день нападения на премьер-министра Дании он был пьян, поэтому не помнит что было между его задержанием и моментом нанесения увечий политику. Однако мужчина подчеркивает, что помнит момент встречи с Фредериксен — по его словам, он не нападал на женщину.

«Мужчина из Польши не признал вину в суде <...> по обвинению в нападении и нанесении увечий премьер-министру Дании», — сообщает источник.

Версию защиты оспаривает один из телохранителей Фредериксен. По его словам, обвиняемый в какой-то момент напал на премьер-министра. При этом сама Фредериксен на заседании не появилась.

Напомним, что 7 июня премьер-министр Дании Метте Фредериксен стала жертвой нападения.