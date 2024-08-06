Экс-министра иностранных дел Бангладеш задержали при попытке уехать из страны

Бывший министр иностранных дел Бангладеш Хасан Махмуд был задержан при попытки уехать из страны на фоне поднявшихся беспорядков. Об этом сообщает Daily Observer.

Отмечается, что Махмуд был задержан в международном аэропорту Дакки, где ранее также был задержан и бывший министр информации Бангладеш Зунайд Ахмед Палак. Согласно имеющейся информации, бывший министр пытался зайти на борт самолета с двумя помощниками, но был остановлен работниками аэропорта.

«Главе МИД павшего правительства <...> Хасану Махмуду был запрещен выезд из страны в аэропорту Дакки. <...> Вместо того, чтобы дать ему зайти на борт самолета, его взяли под стражу и отправили в отделение временного содержания миграционной службы», — сообщает источник.

Ранее премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне продолжающихся протестов против ее правительства. После этого на улицы страны вышли тысячи протестующих — сообщается о многочисленных актах вандализма и грабежах. Кроме того, 5 августа протестующие ворвались в здание парламента.